“Bimba di 4 anni e nonna con Covid-19, hanno la febbre ma stanno bene”

Coronavirus - Il sindaco di Acquapendente Angelo Ghinassi sulla situazione della famiglia contagiata - Positivo anche il nonno della piccola

Acquapendente – Ha solo quattro anni la paziente Covid-19 più piccola della Tuscia. Ad aver contratto il virus anche i suoi nonni, che come lei vivono ad Acquapendente. “La piccola e la nonna – spiega il sindaco Angelo Ghinassi – hanno un po’ di febbre ma stanno discretamente bene. Il nonno, che è il terzo caso di Coronavirus in paese, era in quarantena e sotto controllo da parte della Asl già prima di risultare positivo. L’ho sentito ieri mattina e non ha più la febbre. Anche i genitori della piccola sono in isolamento e sono stati sottoposti al tampone, ma l’esito non è ancora arrivato”.

L’amministrazione, come è giusto che sia, ha teso una mano a questa famiglia. “La stiamo supportando – dice Ghinassi -, a partire dalla consegna dei generi di prima necessità. Sono stati i primi casi di Covid-19 ad Acquapendente, dove al momento il contagio è circoscritto a questa famiglia. Ma raccomando tutti i miei concittadini a restare a casa e a limitare al massimo le uscite, anche per l’approvvigionamento. Bisogna essere più che prudenti, perché questo virus può colpire chiunque”.

Pure una bimba di quattro anni. “Fino ad ora – afferma il primo cittadino – si pensava che i più piccoli fossero in qualche modo immuni, ma così non è. La bambina è tenuta costantemente sotto controllo e fortunatamente il suo stato fisico non desta allarme. Come quello dei nonni d’altronde”. Inevitabilmente ad Acquapendente ci si sta chiedendo come il Covid-19 sia arrivato in paese e in questa famiglia. “Non si è ancora capito – chiarisce Ghinassi -, ma la Asl sta facendo tutte le indagini per individuare chi è stato in contatto con queste persone. La bambina frequentava l’asilo, ma fortunatamente le scuole sono tutte chiuse. Ovviamente l’azienda sanitaria sta facendo verifiche anche in questo ambito, ma io già escludo quasi completamente qualsiasi tipo di rischio in merito”.

22 marzo, 2020