I body di Luca Cristofori ai Soliti ignoti su Rai1

Spettacolo - Lo stilista di Caprarola ospite tra le identità nascoste al programma di Amadeus - Il Sindaco Stelliferi "Orgoglio caprolatto"

Caprarola – Il noto stilista delle majorette ospite della trasmissione televisiva dei “Soliti ignoti” condotta da Amadeus.

Il laboratorio di Luca Cristofori è una delle eccellenze creative della regione Lazio e un motivo di vanto per Caprarola e per tutto il territorio della Tuscia. Luca confeziona body tecnici da competizione per il settore “Majorette sport” ma non solo. Sono moltissime le campionesse a livello internazionale che indossano le sue creazioni in molteplici discipline sportive: ginnastica artistica, ritmica, nuoto sincronizzato, twirling e pattinaggio.

Grandi applausi da parte del pubblico in studio non appena viene nominata la città di Caprarola, definita da Luca “Meraviglioso borgo in provincia di Viterbo” . Un segnale tangibile di quanto questo paese sia conosciuto e apprezzato su tutto il territorio nazionale.

Il sindaco di Caprarola ha ringraziato Cristofori, a nome di tutta la popolazione, per la bellissima figura fatta in prima serata su Rai 1 e aver dato ulteriore lustro alla cittadina, e si definisce fiero e orgoglioso di avere sul proprio territorio una tale realtà. In studio era presente uno dei suoi meravigliosi capolavori , un body gioiello dal valore inestimabile, più volte inquadrato dalla regia. Il pluripremiato laboratorio firma inoltre una delle meravigliose mascherate del Carnevale Storico di Ronciglione.

6 marzo, 2020