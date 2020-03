Milano - Si arresta la corsa del dollaro - Prosegue la crescita del petrolio

Milano – Borse europee in rialzo, spread ancora in calo.

Le borse europee aprono la mattinata con segnali positivi. Milano sale del 2,7% e Francoforte è in crescita del 4,7%. A Piazza affari spicca la società Diasorin, dopo il via libera della Fda americana al test rapido di diagnosi per il coronavirus.

Anche Londra ha aperto in crescita del 4,1%, Parigi e Francoforte del 5,4%. A dare fiducia agli investitori sarebbe stata la decisione della Bce di provvedere a un massiccio rafforzamento del quantitative easing con l’acquisto di titoli fino a ulteriori 750 miliardi e con la possibilità di indirizzarli verso i paesi a prescindere dalle quote di capitale della Bce detenute attraverso le proprie banche centrali.

In calo lo spread. Il differenziale Btp-Bund scende a 184 punti, contro i 193 punti della chiusura di ieri. Il tasso di rendimento del decennale italiano è dell’1,57%.

Positiva anche l’apertura sulle piazze finanziarie asiatiche. Con Tokyo chiusa per festvità, spicca il rialzo di Seul, in rialzo di oltre 7 punti percentuali.

Sul fronte delle valute la corsa del dollaro, giudicato nei giorni scorsi un bene rifugio dagli investitori, si arresta e l’euro riguadagna così terreno e risale a 1,107.

Prosegue invece la corsa del petrolio. Il Brent guadagna l’1% e si porta a 28,75 al barile. Il Wti guadagna l’1,7% a 25,65 dollari al barile. In risalita anche l’oro con il lingottto che arriva a quota 1500 dollari l’oncia.

20 marzo, 2020