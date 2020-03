Milano - Distensione sul fronte del differenziale tra Btp e Bund tedeschi

Milano – Borse in recupero, Milano si rafforza al +5%.

Dopo che le azioni hanno toccato i minimi dal 2016, le borse sono in recupero. In Europa, Milano si rafforza al +5,7%. Londra è in recupero del 2,75%, Parigi del 4,43%. Francoforte si alza del 5,73%.

Molti titoli, dopo un primo momento di assestamento, volano verso l’alto. Atlantia guadagna oltre l’11%, Exor l’11,3%, Nexi il 14,83 per cento. Tra quelli che pesano di più sul listinio Eni sale del 4,17%, Fca del 4,04% e Tim del 7,9 per cento.

Clima positivo anche sulle piazze asiatiche. Tokyo si è risollevata dai minimi da quasi quattro anni anche grazie alla progressiva svalutazione dello yen. Il Nikkei alla fine ha guadagnato il 7,13% a quota 118.092,35, aggiungendo 1.204 punti, mentre lo yen scendeva sul dollaro a 110,40.

Distensione anche sul fronte del differenziale tra Btp e Bund tedeschi. Lo spread apre la seduta in calo in area 190 punti base, con il titolo italiano che rende l’1,55 per cento.

Anche il prezzo del petrolio continua ad avanzare questa mattina dopo il rialzo segnato ieri sera sui mercati americani. L’oro sfiora i 1.600 dollari l’oncia. Spinto dalle misure della Fed per proteggere l’economia Usa, l’oro ha registrato un rialzo del 2% a quota 1.584,51 dollari l’oncia. Avanzano anche argento e palladio (oltre il 6%) e platino (3%).

24 marzo, 2020