Progetto di recupero del Bullicame, via libera con riserva dalla sovrintendenza

Viterbo - Comune - 120mila euro per vasca, servizi, arredi e parcheggio - L'assessore Contardo: "Avuto l'ok partiremo con la gara per i lavori"

Viterbo – (g.f.) – Riqualificazione del Bullicame, via libera con riserva dallasSovrintendenza. Va avanti il progetto di recupero al parco termale, voluto dal comune. Spesa prevista 120mila euro, un primo intervento.

“Tecnici e dirigente hanno presentato alla sovrintendenza il progetto – spiega l’assessore al Termalismo Enrico Maria Contardo – sono arrivate richieste per alcune modifiche, come l’accorpamento dei bagni e della casetta del custode, strutture in legno che avevamo pensato di realizzare separate.

Hanno avanzato anche altre proposte, interventi possibili, ma si tratta di un progetto da 120mila euro”. Non tutto si potrà fare. Non ora almeno.

“Adesso abbiamo inviato tutta la documentazione ufficialmente e non appena avremo il via libera potrà partire la gara e affidare i lavori”.

L’intervento prevede i bagni, una casetta per il custode, tre pergole in legno norvegese, dove durante l’estate gli avventori potranno ripararsi dal sole, l’impianto d’illuminazione e quello di videosorveglianza. Ma comprende pure la sistemazione della vasca grande, che sarà ridotta per evitare il ristagno dell’acqua, che potrà tornare a defluire nella vasca che fu del rospo smeraldino.

“Previsto pure un sistema di cartellonistica – continua Contardo – e arredi. All’esterno pure un parcheggio, mentre è nostra intenzione chiudere la strada fra l’orto botanico e il Bullicame, al traffico veicolare, in modo da creare un tutt’uno”.

L’amministrazione comunale intende stipulare una convenzione con l’orto botanico dell’università. “Pensiamo che sia opportuno che si occupino della pulizia e del taglio dell’erba. Ci sono una serie di piante particolari per cui anche la sistemazione periodica del verde va fatta in un certo modo e con maggiore attenzione”.

8 marzo, 2020