Da 42 anni lontana dalle scene, continua a fare musica e mietere successi dal buen retiro di Lugano - I testi di due canzoni all'insegna dell'ironia per farle gli auguri

Viterbo – Buon compleanno Mina, la tigre di Cremona compie 80 anni. Da “Parole, parole, parole” a “Se telefonando”, passando per “E poi” e “Grande, grande, grande”. Al secolo Anna Maria Mazzini, la più grande cantante italiana è nata a Busto Arsizio il 25 marzo 1940.

Il suo ultimo concerto risale al 23 agosto del 1978, a Bussoladomani di Viareggio. Da allora si è ritirata dalle scene, scegliendo come buen retiro Lugano in Svizzera, dove ha continuato a incidere canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e quella più privata di milioni di connazionali.

Quella sera d’estate di 42 anni fa, la formula dello show prevedeva prima un comico, poi il suo concerto: aveva cominciato Walter Chiari, poi la sera del 23, fatalmente, il compagno di strada fu Beppe Grillo.

Mina aveva 38 anni e caso avrebbe voluto che, in tempi lontani dall’emergenza Coronavirus, abbia preso le distanze in seguito a una brutta broncopolmonite. Finita la convalescenza l’artista ha optato per una vita lontana dalle folle, ma mai dal suo grande amore, le note. Merito di nonna Amelia, che era una cantante lirica.

Solo nel 2001 la cantante riappare in pubblico, attraverso Internet, sul portale Wind, dove vengono trasmesse le riprese di alcune sessioni di registrazione. Dalle riprese viene tratto il dvd Mina in studio, con vendite record che supererano le 50mila copie. L’evento, con un record di 20 milioni di contatti, è stato tra i più seguiti di tutti i tempi in Itali.

Il suo ultimo lavoro è il disco con Ivano Fossati, “Mina-Fossati”, uscito lo scorso mese di novembre: 12 brani inediti, tra i quali “Luna diamante”.

Il 16 gennaio 1960 con Tintarella di luna, Mina raggiunge per la prima volta la prima posizione in hit-parade. L’anno successivo, appena 21enne, intraprende un tour in Giappone, dove Tintarella di luna e Il cielo in una stanza sono popolarissime. Il rientro in Italia coincide con la messa in onda del programma televisivo Studio Uno.

Il 18 aprile 1963 nasce a Milano, alla clinica Mangiagalli, il suo primo figlio Massimiliano, concepito in seguito all’unione con Corrado Pani, a quell’epoca ancora formalmente sposato. La maternità causa a Mina la “quarantena” da parte della televisione di stato, mentre una parte della stampa continua ad additarla come peccatrice pubblica per la sua relazione illecita.

Sul finire degli anni Settanta Mina si lega sentimentalmente al cardiochirurgo Eugenio Quaini, anch’egli cremonese, amico da sempre della cantante. Il 10 gennaio 2006 si sposano a Lugano e la stessa Mina in un articolo su Vanity Fair ne dà la notizia.

Nonna e bisnonna. Mina è nonna dei due figli avuti dal primogenito Massimiliano: Axel ed Edoardo, nati rispettivamente nel 1986 e nel 2004. Il 9 maggio 2018, Mina diventa bisnonna di Alma, primogenita di Axel.

L’ironia nelle sue canzoni

Mina ironica ha pubblicato due canzoni rimaste memorabili, “Ma chi è quello lì” e “Fuliggine”, i cui testi vale la pena rileggere, nei giorni dell’Io resto a casa. La prima è ambientata all’interno di un supermercato, la seconda nell’abitazione di una moderna Cenerentola.

“Ma chi è quello lì”

La pasta ce l’ho già… ce l’ho già

E non la devo comprare.

Mmm…quel formaggio francese

Mi sconquassa le spese

Ci dovrò rinunciare.

Uff…c’è la fila alla cassa

E la voglia mi passa

Non ho voglia di aspettare qui

Il carrello è pesante…troppo

E mi sono anche rotta

Scusi lei…sì, lei

Mi consiglia i pomodori migliori?!

Sono stanca di andare in giro,

Quelli lì ?!

Quelli lì con l’etichetta a fiori?!

Ah.. un consiglio prezioso

Sa… vivo da sola

E sono molto golosa…

…e intanto lui se ne va

No!… e io continuo a parlare

E non mi ascolta più

E in tanto lui se ne va…

E intanto lui se ne va…no

E intanto lui se ne va…noo

E intanto lui se ne va…no noo

Ma chi è quello lì

Con le cosce come due tinozze

Quello lì, quello lì

Che sta passando vicino alle cozze

Io lo devo conoscere assolutamente

Vado lì…

Glielo dico e non ci penso più

Non sarà elegante

Anche se si offende

Non mi importa niente

Non resisto più

Quello lì, quello lì

È una roba pesante lo sento

Un vero portento…uhh

Ora vado all’attacco

Lui sarà per me…

“Senti tu…

Mi fai un buco nel cuore…

Una roba… banale…

Ma mi piaci…così

Non andar via…

Resta qui…

Resta ancora…”

Se n’è andato

Non capisco perché

Non lo doveva fare

Ci ripenso, mentre scelgo il caffè

Ma poteva restare

Mah…la voglia mi passa

Mi avvicino alla cassa

Non ho niente più da fare qui

Sono molto delusa troppo

E mi sono anche rotta

Mmm…ma chi è quello lì

Con le cosce come carrarmati

Quello lì, quello lì

Vicino al banco dei surgelati

Io lo devo conoscere assolutamente

O mi scoppia la mente

Poi non vivo più

Se mi invento qualcosa

Un idea brillante

Ce ne ho sempre tante

Che mi tirano su

Quello lì,quello lì…

È una roba pesante lo sento

Quello lì,quello lì…

Quello lì,quello lì…

Un vero talento

Ma chi è quello lì…uhh

Con le cosce come due autobotti

Quello lì, quello lì, quello lì

Vicino al banco dei prosciutti cotti

Io lo devo conoscere assolutamente

O mi scoppia la mente

Non esisto più

Quello lì,quello lì…

Con la bocca come una banana

Quello lì, quello lì, quello lì

Vicino alla pizza napoletana

Lo devo conoscere assolutamente

Mi scoppia la mente

Non vivo più

Quello lì, quello lì

È una roba pesante…

“Fuliggine”

Le mie sorelle

Quelle zitelle

Non le sopporto più

E sto in cucina dalla mattina

A strofinare su e giù,

Ma dimmi che vita è

Nera di fuliggine,

Chiusa tra queste mura

Io non ce la faccio più.

Salvami,

Principe carissimo,

Qui non si respira

Senti che aria tira,

Allora, principe azzurrissimo,

Monta sul cavallo

Prendi il più veloce che c’è.

Portami via

Fuori dalla gabbia

Via da questa nebbia fitta,

Fatta con effetti da film,

Portami a ballare

Qui non ci resisto più.

Questi gli eventi,

Stando ai racconti

La situazione mia

Prima si evolve poi la risolve

Un tocco di magia,

Ma non per essere scettici

Io potrei scommettere

Qui di fate non ne passano

L’unica mia via sei tu.…

25 marzo, 2020