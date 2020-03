Camera di commercio, servizi accessibili solo su prenotazione

Economia - Nuove misure in seguito all'entrata in vigore del nuovo decreto del presidente del Consiglio sul Coronavirus

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Visto lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio nazionale e viste le disposizioni emanate dal governo in materia, la Camera di commercio di Viterbo ha adottato ulteriori misure preventive temporanee per la fruizione dei servizi che dal 13 al 25 marzo rimangono tutti accessibili via internet, mail e telefono.

Per i servizi che non possono essere erogati in modalità telematica, ovvero se non sono differibili ed esclusivamente per casi urgenti, è necessario prenotarsi tramite canale telefonico o via mail o sul portale camerale www.vt.camcom.it.

I servizi dell’ente camerale, fruibili tutti i giorni dalle ore 8,45 alle 12,30 esclusivamente previo appuntamento, sono i seguenti:

– Carte tachigrafiche, bollatura libri e rilascio di certificati Registro delle imprese: tel.0761.234453 – e-mail: registro.imprese@vt.camcom.it;

– Rilascio documenti certificativi per l’estero: 0761.234403, e-mail: annamaria.olivieri@vt.camcom.it

– Rilascio dispositivi di firma digitale (i rinnovi sono eseguibili on line dal sito: www.card.infocamere.it/infocard/pub/): tel. 0761.234473, e-mail: luigi.pagliaro@vt.camcom.it

– Istanze di cancellazione protesti, tel. 0761234430, e-mail: ufficio.protesti@vt.camcom.it

– Pratiche di deposito marchi e brevetti: tel. 0761234440 e-mail: ufficio.brevetti@vt.camcom.it

Le domande per le procedure di mediazione dovranno essere presentate esclusivamente via Pec al seguente indirizzo: conciliazione.arbitrato@vt.legalmail.camcom.it

Ricordiamo che le imprese possono estrarre gratuitamente i propri documenti (visure, atti, bilanci) attraverso il cassetto digitale dell’imprenditore utilizzando per l’accesso lo Spid o la firma digitale. Visure, atti e bilanci di altre imprese sono accessibili tramite il sito registroimprese.it con pagamento con carta di credito.

Inoltre sul portale www.vt.camcom.it è attiva la pagina “Emergenza Coronavirus: quello che le imprese devono sapere”, che fornisce aggiornamenti sulle novità normative, opportunità e indicazioni utili per imprenditori e lavoratori.

Per ulteriori informazioni: telefono 0761.2341 o fare riferimento alla pagina “Contatti” del portale camerale.

Camera di commercio Viterbo

12 marzo, 2020