Coronavirus e paura - Il sindaco di Gorizia: "Non ci consegnano materiali per la scuola"

Gorizia – “Camionisti si rifiutano di entrare in Italia”. Effetto Coronavirus. È quello che starebbe accadendo dalle parti di Gorizia e a raccontarlo è il sindaco Rodolfo Ziberna.

“Un mezzo proveniente dalla Germania, che avrebbe dovuto consegnare materiali per i lavori di sistemazione della scuola elementare Frinta – racconta Ziberna – ha attraversato l’Austria ma è poi rimasto fermo al Brennero, perché non si trovano autisti disposti a guidare il camion con la merce in Italia.

Questo, purtroppo, fa capire l’assoluta necessità di abbassare i toni, pur nell’ambito di una comunicazione trasparente, perchè altrimenti rischiamo davvero di mettere in ginocchio l’economia italiana e di fermare il paese.

Sono certo che la situazione del nostro paese non è peggiore degli altri stati ma, come purtroppo succede troppo spesso in ambito europeo, ognuno va per conto suo e ci sono nazioni che hanno fatto decine di migliaia di tamponi e altre che ne hanno fatte alcune centinaia e quindi, da noi sono stati scoperti più casi che altrove.

Non voglio semplificare o minimizzare ma solo evidenziare i rischi che stiamo correndo enfatizzando eccessivamente la situazione sanitaria collegata al nuovo Coronavirus”.

Intanto in Piemonte chiude l’ospedale di Tortona, decisione legata al coronavirus.

4 marzo, 2020