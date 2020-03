“Campionati di nuoto, manifestazione pienamente conforme alle disposizioni del governo”

Viterbo - Lo spiega il sindaco Giovanni Arena - In vigore prescrizioni come screening medico di ogni singolo atleta, tecnico e accompagnatore e sanificazione dell'intera struttura

Viterbo -Riceviamo e pubblichiamo – Ho partecipato ieri al comitato ordine e sicurezza, tenutosi in prefettura, con all’ordine del giorno il Campionato italiano invernale nuoto juniores, portando al tavolo di confronto il testo di un’ordinanza di annullamento dell’evento.

Il comitato ha ritenuto che non sussistevano i presupposti per sospendere tale manifestazione, risultante pienamente in linea con quanto disposto all’art. 1, comma 1, lett. c) del Dpcm del 4/3/2020.

A seguito di questa decisione, ho emesso un’ordinanza che subordinava la manifestazione al rispetto di alcune specifiche prescrizioni: dall’effettuazione di uno screening medico di ogni singolo atleta, tecnico e accompagnatore, alla sanificazione dell’intera struttura all’inizio e al termine delle competizioni, fino alla regolamentazione dell’accesso degli atleti agli spogliatoi e alle docce e alla presenza dei medici federali.

Nonostante questo, molte sono state le manifestazioni di apprensione espresse da parte dei cittadini e delle società sportive coinvolte.

Per dare risposta alle numerose voci di preoccupazione ricevute, questa mattina ho disposto la pubblicazione di un’ordinanza di immediato annullamento dell’evento.

Tale problematica è giunta fino ai tavoli dei minsitri dell’Interno e dello Sport, i quali hanno confermato che tale manifestazione sportiva è pienamente conforme a quanto contenuto nelle disposizioni del decreto governativo.

Da qui, l’ulteriore revoca della mia ordinanza di sospensione e la conferma che il campionato italiano invernale nuoto juniores si svolgerà regolarmente.

Giovanni Maria Arena

6 marzo, 2020