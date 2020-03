“Campionati di nuoto sospeso per il Coronavirus, quanto accaduto è di una gravità inaudita…”

Viterbo - Comune - Sport - Chiara Frontini (Viterbo 2020) mette sotto accusa Arena con un durissimo e insinuante attacco: "Un sindaco può e deve tutelare la salute dei cittadini"

Viterbo – Per imprescindibile dovere di cronaca pubblichiamo integralmente l’intervento di Chiara Frontini su Facebook dai contenuti pesantissimi, durissimi e insinuanti – Apprendo che la Fin ha sospeso campionati di nuoto sincronizzato juniores che si tengono da due giorni nella nostra piscina comunale e che gli atleti rientreranno nei rispettivi territori.

Ci volevano le misure drastiche per capire che no! No, non era proprio il caso! Quanto accaduto è di una gravità inaudita: un sindaco è massima autorità sanitaria. Può e deve tutelare la salute dei cittadini e non c’è sussurro nelle orecchie di ministero o federazione che possa fermare un’ordinanza sindacale contingibile e urgente. Solo il Tar, entro 90 giorni. Chi vi dice il contrario, continua a prendere in giro e giocare sulla pelle della gente, è malinformato o mal imbeccato, in palese malafede.

Voglio sperare, davvero voglio sperare, che “l’affidamento alla chetichella con il luccichino degli europei” alla Fin della piscina comunale e questo atteggiamento così morbido e leggero non sia collegati. Perché se così fosse, altro che “atteggiamento criminale” (il riferimento è alla polemica di Giorgio Meloni nei confronti del presidente Conte, ndr). Minimo, ma minimo le dimissioni. E poi fare il conto con la propria coscienza, e speriamo solo con quella, per il resto dei propri giorni.

Chiara Frontini

Viterbo 2020

8 marzo, 2020