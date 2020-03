“Campionato di nuoto sospeso per Corionavirus, incomprensibile e inadeguato il comportamento del sindaco”

Viterbo - Comune - Sport - Interviene Alvaro Ricci consigliere comunale Pd che attacca Arena

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ha fatto tutto la Fin.

Ha deciso di fare le gare di nuoto sincronizzato ed ha deciso poi di annullarle in corso d’opera. E il sindaco?

Con tutto il rispetto della carica importantissima che riveste, anche come massima autorità sanitaria locale, ha tenuto un atteggiamento incomprensibile, certamente inadeguato, correndo appresso agli eventi che si susseguivano e non prevenendoli.

Prima di sì, poi no, poi ancora si ed infine ci si è dovuti arrendere all’evidenza, esponendo nel frattempo la nostra città ad una figura incommentabile.

A nulla sono valsi gli appelli dei cittadini e dei consiglieri di minoranza per cercare di fermare questa iniziativa che agli occhi di tutti era certamente inopportuna sarà grave situazione in cui versa il Paese per effetto del rischio contagio Coronavirus della quale certamente Viterbo non ne è immune.

Secondo quanto dichiarato dal sindaco a mezzo stampa, addirittura due ministri, dell’interno e dello sport, avrebbero dato il via libera all’evento dichiarandolo pienamente conforme al decreto del consiglio dei ministri, emanato il 4 marzo scorso, in tema di prevenzione e lotta al covid 19. Insomma due ministri si sarebbero interessati direttamente sulla controversa questione.

Fermo restando che la decisione finale spettava al sindaco, quale massima autorità sanitaria locale, avremo modo di accertare quanto dichiarato e su come sono andate effettivamente le cose.

Io non credo, ma se qualora tali affermazioni non fossero sostenute da atti o peggio ancora smentite, certamente chi le ha rilasciare ne dovrebbe trarre le inevitabili conseguenze. Insomma non una bella pagina di cronaca della nostra città.

Alvaro Ricci

Consigliere comunale gruppo Pd

8 marzo, 2020