Sport - Atletica leggera - Rinnovata la convenzione con il comune per l'utilizzo dell'impianto sportivo - Presente alla firma il presidente nazionale Alfio Giomi

Viterbo – (s.s.) – Il campo scuola alla Fidal per i prossimi cinque anni.

La firma della convenzione con il comune per l’utilizzo dell’impianto sportivo è arrivata ieri mattina a palazzo dei Priori.

Presenti, per la Fidal, il presidente nazionale Alfio Giomi, il presidente regionale Fabio Martelli, il consigliere regionale Giuseppe Misuraca e i vertici di Viterbo Sergio Burratti e Fabrizio Maiolati. Ad accoglierli l’assessore allo Sport Marco De Carolis e il consigliere delegato ai rapporti con le società sportive Matteo Achilli.

L’impianto resta in mano all’atletica viterbese per altri 60 mesi, dunque. Mentre il comune si sta impegnando per risolvere il problema della ristrutturazione degli spogliatoi, che dopo il rifacimento di pista e pedane del 2017 non ha ancora trovato una soluzione definitiva.

La notizia della convenzione arriva a ridosso dei campionati italiani di lanci invernali master, che si svolgeranno tra venerdì e sabato nella struttura di via del campo scolastico e ospiteranno a Viterbo all’incirca 80 società. Gli atleti si daranno battaglia in quattro specialità di lancio: martello, disco, giavellotto e martello a maniglia corta, moltiplicate per 12 categorie maschili e femminili. Nell’edizione del 2019 furono ben 400 gli sportivi presenti.

Samuele Sansonetti

3 marzo, 2020