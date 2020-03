Grotte di Castro - Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli - FOTO

Grotte di Castro – (m.m.) – Canna fumaria in fiamme, evacuate quattro persone.

Ieri sera intorno alle 20,30 in via Bardiniana a Grotte di Castro, per cause in corso d’ccertamento, si √® incendiata una canna fumaria in un palazzo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Acquapendente e di Grotte di Castro e i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli. I militari, arrivati per primi in via Bardiniana, in via precauzionale, hanno evacuato due famiglie. Si tratta delle due persone all’interno dell’appartamento interessato dall’incendio e di un anziano e di una signora dell’appartamento superiore.

I vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa serbatoio e una jeep, hanno spento le fiamme e raffreddato la canna fumaria. Intorno alle 22 tutto √® tornato alla normalit√† e le famiglie sono state fatte rientrare nelle loro abitazioni. Non ci sono stati feriti ma soltanto tanta paura.

4 marzo, 2020