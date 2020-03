Montefiascone - Intervento dei vigili del fuoco - FOTO

Condividi la notizia:











Montefiascone – Canna fumaria in fiamme in un ristorante nel centro storico di Montefiascone.

Ieri sera intorno alle 23,45, per cause in corso d’accertamento, si è incendiata una canna fumaria in un ristorante nel centro storico di Montefiascone.

In via Nazionale sono intervenuti i vigili del fuoco di Viterbo con un’autopompa serbatoio e una jeep con modulo antincendio.

I pompieri sono saliti sul tetto dello stabile e da lì hanno spento le fiamme che uscivano dalla canna fumaria.

L’intervento è durato circa un’ora e mezza.

Via Nazionale è stata chiusa al transito per la durata delle operazioni di spegnimento.

Fortunatamente non ci sono stati danni a persone o cose.

Condividi la notizia:











8 marzo, 2020