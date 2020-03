Canepina - Intervento della squadra dei vigili del fuoco di Viterbo e dell’autoscala

Canepina – Canna fumaria in fiamme in un’abitazione di tre piani.

Ieri sera intorno alle 19,15, per cause in corso d’accertamento, si è incendiata una canna fumaria in un’abitazione di tre piani in via Risciolo a Canepina.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Viterbo con un’autopompa serbatoio e una jeep con modulo antincendio.

Ad andare a fuoco l’ultima parte della canna fumaria e una trave esterna del tetto, fortunatamente senza danni agli appartamenti.

I pompieri hanno prima lavorato dal tetto per spengere l’incendio e poi, vista l’altezza di circa dieci metri, è arrivata in ausilio l’autoscala di Viterbo.

L’intervento è terminato intorno alle 20,45 con la messa in sicurezza dell’area.

Fortunatamente non ci sono stati feriti.

14 marzo, 2020