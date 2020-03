“I canoni enfiteutici dovuti da chi ha ottenuto la proprietà dei terreni gravati da uso civico”

Vejano - Il presidente del Cda dell'Università Agraria Attilio Radini risponde alla segnalazione di Silvio Ramella

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La nota del signor Silvio Ramella richiede immediato riscontro per riportare a verità quanto erroneamente sostenuto nell’articolo pubblicato il 29 febbraio.

Preliminarmente occorre chiarire che l’Università Agraria cura gli interessi dell’intera collettività e le sue azioni sono soggette a controllo della Corte dei Conti, è soggetto distinto ed autonomo dal comune che non ha alcuna possibilità giuridica di intervenire sugli organi dell’Università Agraria per richiedere di sospendere le riscossioni.

I canoni di natura enfiteutica sono il corrispettivo dovuto da coloro che hanno ottenuto la proprietà dei terreni gravati da uso civico e per questo sono tenuti a corrispondere un canone sino a quando non ne richiedono l’affrancazione.

Il decreto a cui si fa riferimento continua a produrre effetti ed i canoni debbono essere obbligatoriamente riscossi, né l’Università Agraria può rinunciarvi pena la responsabilità erariale.

Pertanto è atto doveroso e non discrezionale richiedere l’intervento dell’avvocato per il recupero di quanto non si paga spontaneamente.

La correttezza e la fondatezza dell’azione dell’Università è stata di recente accertata dal giudice che con le sentenze emesse il 25 febbraio 2020 ha riconosciuto la legittimità dei procedimenti avviati dall’Università per la riscossione delle somme, rigettando le opposizioni promosse.

Attilio Radini

Presidente del Cda dell’Università Agraria

7 marzo, 2020