Viterbo - Comune - Convocazione per domani con possibilità di collegarsi in videoconferenza

Viterbo – (g.f.) – I capigruppo si riuniscono, ma a distanza. L’attività politica a palazzo dei Priori è fortemente ridotta. C’è il Coronavirus a occupare tutti gli spazi. E l’emergenza virus anche in città fa parte della convocazione in programma per domani alle 11.

Non una riunione come al solito. L’appuntamento è nella sala del consiglio. Già luogo inusuale. Ma tra i banchi c’è abbastanza spazio per mantenere le giuste distanze tra un esponente e l’altro, di almeno un metro. Precauzione minima.

Non basta. Sarà possibile partecipare anche in videoconferenza. In comune si stanno attrezzando e il presidente del consiglio Stefano Evangelista lo ricorda a tutti, nella convocazione.

“In ottemperanza alle norme disposte a contrasto della diffusione del Coronavirus e con il fine di limitare gli spostamenti, la partecipazione alla riunione sarà garantita anche in modalità videoconferenza”.

Si parlerà delle procedure in atto per l’emergenza. Mantenendo le giuste distanze. Che per una volta non sono solo politiche, ma pure fisiche.

25 marzo, 2020