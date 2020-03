Caprarola, attivato il servizio di consegna a domicilio di spesa e farmaci

Coronavirus - Disponibile da oggi per gli anziani, i malati che non possono essere assistiti da parenti e le persone sole

Caprarola – Riceviamo e pubblichiamo – Per far fronte all’emergenza coronavirus e al fine di attuare concretamente le misure di precauzione dettate dal governo, il comune di Caprarola comunica che, a partire da oggi martedì 10 marzo, è istituito un servizio di consegna della spesa e dei farmaci a domicilio per gli anziani, i malati che non possono essere assistiti da parenti e le persone sole.

Per richiedere il servizio, il numero da contattare, dalle 9 alle 18, è il seguente: 3245454364.

“A Caprarola il problema si deve ancora manifestare – dichiara il sindaco Eugenio Stelliferi – e solo se saremo tutti, nessuno escluso, più responsabili delle nostre azioni e delle nostre abitudini, potremo ridurre al minimo la drammatica diffusione del contagio. I nostri giovani devono essere sensibilizzati dai genitori, i loro comportamenti saranno determinanti per contrastare il propagarsi del virus. Continuerò, di concerto con tutta l’amministrazione comunale, a tenere i cittadini informati. Chiudo con una frase di Albert Einstein: ‘C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e dell’energia atomica: la volontà'”.

10 marzo, 2020