“Carenza idrica a Zepponami, Talete al lavoro col comune per la nuova condotta”

Montefiascone - Interviene il direttore generale di Talete Fiaschetti

Montefiascone – “In merito alla problematica riguardante alcune abitazioni della frazione di Zepponami Alta, che lamentano solo in alcune ore del giorno l’effettiva carenza di pressione della fornitura idrica, è doveroso precisare che la Talete, al fine di risolvere tale carenza, ha già dato all’amministrazione comunale la propria disponibilità per contribuire alla realizzazione di una nuova condotta idrica che andrà a garantire una maggiore portata per l’intera area interessata”.

Un problema che si trascina da qualche tempo e dalla società idrica Talete arriva la precisazione del direttore generale Alessandro Fiaschetti.

“Ad oggi, in piena collaborazione e di concerto con l’amministrazione comunale – continua Fiaschetti – sono in corso di perfezionamento e di definizione tutte le pratiche amministrative (affidamenti e permessi) per poter iniziare i lavori nel rispetto di tutte le norme in materia.

Si ribadisce pertanto la piena intenzione sia della Talete che dell’amministrazione comunale di realizzare detta condotta e la risoluzione, nei tempi tecnici consentiti in questa fase emergenziale, sia di questa come di tutte le altre problematiche che si presentano sul territorio”.

15 marzo, 2020