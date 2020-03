“Carmen ha sempre sentito la Uil Scuola come un’altra famiglia da amare”

Viterbo - Silvia Somigli, segretario organizzativo regionale Uil scuola, ricorda la professoressa Mangano dopo la sua scomparsa: "Bella e generosa, tante energie ha profuso in questi anni del suo prezioso lavoro"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il ricordo dell’ultimo abbraccio con Carmen è dirompente nel mio animo già molto addolorato per ciò che stiamo vivendo, accartocciati nel nostro raccapriccio e nella nostra inquietudine.

Appena poco più di un mese fa il nostro ultimo abbraccio, vero, fatto di emozione, nella presidenza dell’istituto Orioli e un pianto pieno di lacrime, mentre l’inno alla vita suonava dentro i nostri cuori, nonostante la reciproca consapevolezza che… stava per arrivare il momento…

Eppure Carmen, sempre bella e generosa, fino alla fine, si muoveva nei corridoi dell’Orioli per cercare, fino in fondo di essere un vero supporto per la dirigente Pachella e per la scuola tutta, che tanto amava e per la quale tante energie ha profuso in questi anni del suo prezioso lavoro.

Mi viene alla mente un poeta inglese William Wordsworth che scrisse: “La morte non è nulla, io sono solo andato nella stanza vicino. Io sarò sempre ciò che ero per tutti voi. Chiamatemi con il mio nome, come sempre, parlatemi come mi avete sempre parlato. Non abbiate un’aria solenne o triste, continuate a ridere di ciò che ci faceva ridere insieme. Sorridete, pensate a me pregate per me. La vita ha il significato che ha avuto prima e il filo non si è spezzato. Perché dovrei essere fuori dai vostri pensieri? Semplicemente perché sono fuori dalle vostre vite? Io non sono lontano… sono solo dall’altro lato del cammino”.

Carmen ci ha lasciati con molti ricordi di lei e con la sua presenza preziosa, la sua semplicità, la sua dedizione al lavoro, la sua lealtà, la sua modestia e la sua costante disponibilità è stata d’esempio per tutti noi.

È riuscita a costruire intorno a sé stima, amicizia e tanto affetto.

A volte, quando una persona ci è costantemente vicina, non ci si accorge di quanto sia realmente grande, le sue qualità ci sembrano una cosa normale, tanto riempiono la nostra vita ed è solo quando questa persona scompare che il vuoto si concretizza.

La sua amicizia e la condivisione di emozioni e tanti, tantissimi attimi sono il dono che Carmen ci lascia e solo chi l’ha conosciuta come noi potrà rievocarla nel fondo del proprio cuore.

Alla fua Famiglia, al suo adorato figlio e al suo amato marito vorrei esprimere il cordiglio di tutti gli amici della Uil scuola.

A Carmen vorrei dire grazie! Ci hai dato tanto e, anche se oggi muore con te un pezzetto di noi, è facile sentire che tu comunque resterai in noi.

Sarà proprio dura!

Buon viaggio grande donna, amica cara e grazie per aver sempre sentito la Uil Scuola un’altra famiglia da amare.

Silvia Somigli e tutti gli amici della Uil scuola

30 marzo, 2020