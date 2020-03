Viterbo - Comune - Il sindaco polemizza col ministro alla Sanità e il consigliere Barelli (Forza Civica) gli risponde: "È il momento dell'unità, non della propaganda"

Viterbo – (g.f.) – “Caro Arena, con te non c’è…Speranza”. Giacomo Barelli (consigliere comunale Forza Civica) non rinuncia a una vena ironica pure in un momento non facile.

Il sindaco polemizza con il ministro alla Salute Roberto Speranza per l’ordinanza su sport all’aperto e passeggio coi cani. Il rappresentante di governo consente attività motoria, ma solo nei pressi della propria abitazione.

Analogo provvedimento, preso ore prima da Arena, lo vieta. Si rischiano assembramenti, sopratutto se ci si ritrova tutti sotto casa. Questo il senso della critica a Speranza.

Il primo cittadino, però, consente che si portino a passeggio i cani. A una distanza massima di 500 metri da casa. Da qui, invece, parte la critica di Barelli al sindaco.

“Forte con gli sportivi – osserva Barelli – e debole con quelli col cane. Semplicemente confuso alla ricerca di visibilità”.

Ma quello che a Barelli non va giù è la ricerca dello scontro con il ministro. In un momento in cui servirebbe altro.

“Attaccare il ministero della Salute in questo momento lo trovo un gesto vigliacco e non degno di un primo cittadino.

Spero solo che i consulenti o i nuovi consiglieri del sindaco siano all’altezza di quelli del governo, altrimenti si rischiano pericolose figuracce come quelle della gara di nuoto.

Questo è il momento dell’unità e della responsabilità non della propaganda”.

