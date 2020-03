“Carta e plastica senza sacchetti per chi non è positivo al Covid-19 o in quarantena”

Civitavecchia - L'amministrazione interviene sul conferimento dei rifiuti

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – A seguito di confronti e ulteriori indicazioni sopraggiunte dalla Regione Lazio, si specifica quanto segue:

per quanto riguarda i rifiuti prodotti in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone da coronavirus o in quarantena obbligatoria, la frazione carta e la frazione plastica vanno conferite senza inserirle in sacchetti (contrariamente a quanto specificato nella precedente comunicazione).

Comune di Civitavecchia

19 marzo, 2020