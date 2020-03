“A casa al tempo di Covid-19”, i consigli della Asl per affrontare l’emergenza

Viterbo - L'iniziativa è realizzata dalle unità di Neuropsichiatria infantile - disabile adulto e di Psicologia

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Si chiama “A casa al tempo di Covid-19: consigli educativi per genitori” la sezione dedicata sul portale della Asl di Viterbo in cui si trovano suggerimenti e consigli per accompagnare le famiglie in questo periodo particolare.

Nella pagina sono disponibili indicazioni educative, racconti, indirizzi web e altro per parlare di cosa sta accadendo e ricevere consigli per come affrontare ansie, paure e quotidianità.

Lo spazio web è gestito dalle unità operative di Neuropsichiatria infantile – disabile adulto e di Psicologia. Le foto presenti nella sezione sono state concesse dal liceo artistico Francesco Orioli di Viterbo e fanno parte dell’iniziativa “Dipingi la tua mano e scatta una foto”.

Il progetto è stato ideato a fronte della riorganizzazione e della rimodulazione delle attività, per continuare a dare un sostegno ai ragazzi e alle loro famiglie, soprattutto nei casi di fragilità. Proprio a fronte di ciò, gli operatori hanno pensato a come poter essere vicini, seppur da lontano, ai bambini e ai ragazzi speciali che abitualmente accedono ai servizi.

È una pagina in evoluzione, aggiornata anche in base alle necessità segnalate alle unità operative, con approfondimenti tematici per esigenze particolari: dai disturbi dello spettro autistico alla disabilità intellettiva, fino al disturbo da deficit di attenzione e iperattività (Adhd) e alle paralisi cerebrali infantili.

31 marzo, 2020