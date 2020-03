“Casa dello studente, mi hanno detto che non posso più uscire…”

Viterbo - Coronavirus - È la situazione in queste ore in via Cardarelli, così come la racconta Leonardo, dopo la diffusione della notizia della positività di un docente di Agraria e di una studentessa

Viterbo – “Quando sono rientrato, quelli dell’Adisu mi hanno detto ‘adesso sei dentro, e non puoi più uscire'”. E’ la situazione che si sta vivendo alla casa dello studente di via Cardarelli a Viterbo, così come l’ha raccontata Leonardo, 23 anni, di Ciampino, subito dopo la diffusione della notizia della positività al Covid-19 di un docente del polo di Agraria e di una studentessa di nazionalità georgiana, già allo “Spallanzani” di Roma. Quest’ultima avrebbe alloggiato alla casa dello studente di via Cardarelli.

Nel frattempo, all’ingresso della casa Adisu di Via Cardarelli, si sono formati capannelli di studenti che cercano di avere informazioni e capire cosa devono fare e cosa accadrà nelle prossime ore. Intanto, qualcuno ha già fatto spesa. Con tanto di carrello pieno di generi alimentari.

“Siamo in attesa di sapere come ci dobbiamo muovere – prosegue Leonardo -. Adesso ci hanno detto di restare dentro la casa dello studente per quindici giorni. Oggi verrà anche un medico della Asl per darci le disposizioni necessarie.

La direzione ci ha detto di restare all’interno della casa dello studente. La notizia è abbastanza fresca. Già da adesso non potrei uscire. Quando sono rientrato quelli dell’Adisu mi hanno detto, ‘adesso non puoi più uscire. Adesso sei dentro’. Per fortuna ho delle riserve alimentari, altrimenti sarebbe un problema”.

Daniele Camilli

4 marzo, 2020