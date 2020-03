“Casa dello studente, chi può torni a casa… sennò rischiamo di stare qui un anno”

Viterbo - Coronavirus - L'appello lanciato su facebook da Enrico Fiordiponti, un ragazzo isolato a via Cardarelli - Diversi gli attestati di solidarietà - In giardino creato anche un orto - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Viterbo – “Se qualcuno risulta positivo al virus, dobbiamo tutti ricominciare la quarantena da quel momento. Rischiamo di restare qui un anno. Chi può fare la quarantena a casa, torni a casa”. Analisi e appello arrivano dalla casa dello studente di via Cardarelli a Viterbo. In tempi di Coronavirus.

Un video di Enrico Fiordiponti, lo studente che ogni giorno racconta la vita quotidiana di ragazzi e ragazze all’interno della casa messa in isolamento dopo che una studentessa del terzo piano è risultata positiva al Coronavirus.

Viterbo – Coronavirus – La casa dello studente

Quattro marzo, il primo giorno. Oltre cento studenti, 110 in tutto. Distribuiti su due palazzine di 4 piani, con palestra e altri servizi. Le stanze in tutto sono 160, gli studenti titolari di diritto, è una borsa di studio Lazio Disco, 160. All’inizio l’idea sarebbe stata quella di far stare ciascun ragazzo nella propria stanza. Impossibile. Dopodiché, separata la componente studentesca da quella dei lavoratori (portieri, amministrativi ecc.) e divisa la casa in due blocchi, i ragazzi che hanno avuto contatti diretti con la studentessa trovata positiva sono stati spostati in un blocco. Chi non ha avuto contatti in un altro. Libero, anche, di andarsene. A patto che fosse auto munito e, ad oggi, abbia voglia di superare tutti i controlli cui andrà incontro. Potrebbero venire i genitori, chiedendo l’autorizzazione a farlo. E forse, venire a riprendersi il figlio a Viterbo, potrebbe essere un buon motivo. Comunque sia, a discrezione della pattuglia delle forze dell’ordine che si incontra lungo la strada.

Viterbo – Enrico Fiordiponti

Chi è stato spostato nel blocco delle persone che hanno avuto contatti con la ragazza trovata positiva al Covid-19 è stato poi sottoposto a tampone. Sarebbero tutti negativi. Sono in tutto una trentina gli studenti che hanno fatto il tampone. E restano in quarantena. Perché di loro si è certi che sono negativi, e a questo punto non si deve correre il rischio di un contagio.

Viterbo – Coronavirus – La casa dello studente

“Sto andando da alcuni ragazzi – racconta Fiordiponte su Facebook – che hanno la possibilità di uscire se effettivamente possono fare la quarantena a casa. Porto il modulo e ci facciamo dire se possono uscire. Questo perché? Perché bisogna che il maggior numero di persone esca da questo edificio, ovviamente coloro che hanno la possibilità di farlo. Perché, cosa succede? Se ogni dodici giorni esce un tampone positivo al virus, noi dobbiamo ricominciare la quarantena da quel momento. Rischieremmo di rimanere qui, facendo un rapido calcolo, un anno”.

Viterbo – Coronavirus – La casa dello studente

Fin ora gli studenti usciti dalla casa di via Cardarelli in isolamento sono una ventina in tutto. Sono stati presi dai propri genitori, alcuni avevano l’auto. Prima degli ultimi decreti del governo Conte che vietano la circolazione delle persone sul territorio e chiudono bar, ristoranti e attività commerciali che non sono di prima necessità.

Viterbo – Coronavirus – La casa dello studente

La solidarietà ai ragazzi di via Cardarelli non è mancata. Altre attestazioni. Cibo, innanzitutto. Cirfood di Viterbo ha portato dei prodotti. Croce rossa che ogni giorno passa a far visita, alle imprese del territorio che mano mano si mettono a disposizione. La Dimipro, un’azienda romana di servizi per importazione di generi alimentari, ha regalato agli studenti 100 chili di mandorle tostate, 180 bustine di arachidi e 100 pacchetti di patatine. Per pranzo e cena se ne occupa la mensa di Lazio Disco.

Viterbo – Coronavirus – L’orto della casa dello studente

Ragazze e ragazzi di via Cardarelli hanno dato vita anche a un orto. Nel giardino della casa. A ridosso della via. “Per sicurezza ci siamo attrezzati, non si sa mai – scrive Enrico Fiordiponti sulla sua pagina Facebook -. Quindi abbiamo aperto una azienda agricola e abbiamo iniziato a coltivare ciò che ci serve! Patate per ora ma presto pomodori, insalata e ripristineremo viti e olivi! Siamo passati da raccoglitori a coltivatori, l’evoluzione inizia!”.

Daniele Camilli

Fotogallery: La vita quotidiana alla casa dello studente

Condividi la notizia:











13 marzo, 2020