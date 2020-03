Bari - L'ex consigliere di stato è indagato per violenza privata nei confronti di alcune allieve dei suoi corsi di preparazione all'ingresso in magistratura

Bari – Caso Bellomo, la Cassazione su dress code imposto a studentesse: “Lesivo della dignità umana”.

Per la Cassazione la condotta dell’ex consigliere di stato Francesco Bellomo, indagato per violenza privata nei confronti di alcune studentesse dei suoi corsi di preparazione all’ingresso in magistratura, è da giudicarsi “lesiva della dignità umana”.

Con questa e altre motivazioni la Cassazione ha accolto il ricorso del pm di Bari contro l’annullamento degli arresti domiciliari a carico di Bellomo. All’ex consigliere di stato il tribunale del riesame infatti, lo scorso 10 settembre, aveva sostituito la misura cautelare con il divieto di insegnare e svolgere qualunque attività imprenditoriale per un anno.

Bellomo imponeva un determinato dress code’, tacchi a spillo, minigonne e regole sui fidanzati. Richieste che per la Cassazione sono da ritenersi “lesive della dignità umana”.

“Inoltre – ha stabilito la cassazione – la risoluta convinzione di Bellomo della liceità delle condotte e della loro giustificazione scientifica, assieme alla prevedibile prosecuzione delle attività di insegnamento, oltre che con ulteriori frequentazioni necessariamente collegate all’ambito didattico rendono concreto e attuale il pericolo di reiterazione”.

Bellomo, dopo lo scandalo, è stato destituito da Palazzo Spada. Ed ora il tribunale del Riesame dovrà rivalutare “la scelta adeguata della misura da applicare”.

13 marzo, 2020