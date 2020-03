Nuovo caso di Covid-19 a Civita Castellana

Cronaca - Lo fa sapere il sindaco Franco Caprioli: "Persona già in regime di isolamento domiciliare fiduciario e al momento ricoverata"

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Successivamente al comunicato emesso in mattinata, sono stato informato dalla Asl di Viterbo di un nuovo caso accertato di positività al Covid-19 di un nostro concittadino residente a Civita Castellana.

Si tratta di una persona già attenzionata, precedentemente in regime di isolamento domiciliare fiduciario e, al momento, in regime di ricovero.

Insieme a Team operativo Coronavirus, l’amministrazione comunale sta lavorando al fine di definire ulteriormente la catena dei contatti stretti e per rafforzare le misure di prevenzione e di protezione già attivate nei giorni scorsi.

Sono questi giorni cruciali, fondamentali per contribuire a far rallentale e regredire la diffusione del virus. È proprio per questo motivo, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che vi rinnovo l’invito a osservare scrupolosamente le direttive del governo e vi chiedo ancora una volta di restare a casa razionalizzando le uscite ai casi strettamente necessari perché solo così possiamo veramente contrastare la diffusione del virus, sostenere il nostro sistema sanitario e impedire che altre persone si ammalino.

Vi terrò costantemente aggiornati sulla evoluzione della situazione sanitaria. Auguro la salute a tutti e mi unisco a voi con un grande abbraccio. Forza, tutti insieme ce la faremo.

Franco Caprioli

Sindaco Civita Castellana

25 marzo, 2020