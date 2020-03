Centro H, centro anziani e Orte sotterranea chiusi per il Coronavirus

Cronaca - Fino al 15 marzo - L'ordinanza del sindaco Giuliani sospende anche congressi e riunioni nei locali comunali

Condividi la notizia:











Orte – Si fermano le attività del centro H e dei centri d’aggregazione sociale e le visite a Orte sotterranea fino al 15 marzo. Lo ha stabilito ieri il sindaco Angelo Giuliani, in un’ordinanza che recepisce il decreto del governo di contrasto all’epidemia di Coronavirus.

Oltre alle attività scolastiche, il cui stop era stato esplicitamente sancito da palazzo Chigi, l’ordinanza ferma anche “le attività all’interno dei centri di aggregazione sociale, i servizi di assistenza di persone in difficoltà, i corsi per anziani e ogni altra attività formativa o di accompagnamento didattico o turistico all’interno di locali di proprietà comunale (comprese visite al sito archeologico di Orte Sotterranea)”.

Vietati anche “congressi, riunioni, meeting, eventi sociali e tutte le attività che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro all’interno di locali di proprietà comunale”. Eventi e spettacoli di qualsiasi natura banditi in ogni luogo, anche privato, se non sussiste il requisito della distanza di sicurezza.

Per gli eventi sportivi, invece, si punta sulla linea degli impianti aperti senza pubblico, purché le società sportive siano in grado di “effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori”.

Condividi la notizia:











6 marzo, 2020