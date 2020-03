“Chemical city, il ministro dica al parlamento cosa sta accadendo…”

Ronciglione - Lo chiede il senatore Francesco Battistoni (Fi) dopo la scoperta di un ordigno bellico all'interno della zona militare del lago di Vico

Ronciglione – “Il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, non ha risposto alle sollecitazioni che ho fatto in merito alla Chemical city di Ronciglione.

Nell’ex stabilimento chimico della provincia di Viterbo è stato trovato in queste ore un ordigno bellico inesploso. E questo è avvenuto a fronte di 3 bonifiche programmate dallo Stato negli ultimi 30 anni, in un’area fatiscente accessibile, purtroppo, a tutti. Ci sarebbe da chiedere come hanno bonificato l’area.

Soldi spesi, dichiarazioni ufficiali di vari ministri in merito alla bonifica, ma alla fine, all’interno dell’area, si trovano ancora bitumi con materiale di dubbia provenienza e addirittura armi non esplose.

Credo sia il caso che il ministro Guerini metta in atto un’azione di trasparenza nei confronti del Parlamento e della gente che vive in quei luoghi. I silenzi di questi anni hanno prodotto soltanto tanta negligenza e trascuratezza, ora basta”.

Così in una nota il Senatore Francesco Battistoni responsabile nazionale agricoltura di Forza Italia e vicecoordinatore regionale del partito azzurro del Lazio.

L’inchiesta di Tusciaweb

4 marzo, 2020