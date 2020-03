Viterbo - La scuola di danza Ragonesi ha organizzato uno stage con la docente del talent di Amici di Maria De Filippi

di Maurizia Marcoaldi

Viterbo – Chignon e mezze punte per la lezione con la maestra Celentano. Ieri mattina ballerine e ballerini di Viterbo e provincia si sono ritrovati alla scuola di danza Ragonesi e hanno preso parte a uno stage di danza classica con la maestra Alessandra Celentano, docente del talent ‘Amici’ di Maria De Filippi. A organizzare la mattinata Alessandra Vettraino, direttrice artistica della scuola di danza Ragonesi, e la coordinatrice tecnica Alessia Lorenzi.

La puntualità, si sa, è una prerogativa della danza. E infatti ballerine e ballerini erano già tutti in sala alle 11. Prima la lezione per i principianti con allievi dai sette ai dodici anni, poi il corso intermedio/avanzato con ragazze e ragazzi dai dodici anni in su.

L’inizio alla sbarra e poi tutto un crescendo di compostezza ed energia. I ballerini concentrati nel disegnare linee perfette con braccia, gambe e angoli della testa. Movimenti armonici in un insieme perfettamente bilanciato.

La leggerezza è stata la vera protagonista della mattinata. Dietro, però, tanta disciplina e rigore per rendere semplice e naturale anche il movimento più complesso.

Le due lezioni dello stage erano aperte a tutti. Un’occasione per approfondire la conoscenza della tecnica classica. Gomiti stretti, collo teso, mento alto e ginocchia tese. Questi alcuni dei consigli che la maestra Celentano ha lasciato agli allievi. Indicazioni da acquisire e mettere in pratica velocemente. Sui volti dei ballerini l’emozione e la consapevolezza di vivere un’esperienza unica.

Quella del Ragonesi è una delle tre scuole dirette da Alessandra Vettraino. La docente segue infatti le sue ballerine anche a ‘Infinity dance’ a Montefiascone e alla ‘Dance Style’ con Franco Miseria a Nepi. A tenere le lezioni tutti insegnati diplomati.

Al termine dello stage gli allievi hanno ricevuto un attestato di partecipazione. Per alcuni di loro anche una sorpresa in più: La maestra Alessandra Celentano ha infatti messo a disposizione alcune borse di studio per i più meritevoli.

2 marzo, 2020