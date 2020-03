Milano - L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera

Milano – “Bloccare il coronavirus: chiudere totalmente la Lombardia per 15 giorni”.

“Chiudere per 15 giorni interamente almeno la Lombardia può servire a ridurre o bloccare la diffusione del virus, lo dicono gli esperti”. A parlare è l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera in collegamento con Agorà, su Rai 1.

“Noi – ha aggiunto – altri 15 o 20 giorni con una crescita così forsennata delle persone nei pronto soccorso e nelle terapie intensive non li reggiamo, non li regge la Lombardia e non li regge l’Italia”.

Gallera ha poi chiarito che la regione Lombardia aveva già avanzato una richiesta in questa direzione. “Noi avevamo già chiesto di chiudere tutte le attività commerciali – spiega ancora Gallera – perché se io esco per andare a lavorare non posso fermarmi a fare shopping. Ma forse è arrivato anche il momento di inasprire ancora di più le misure”.

Gallera ha però specificato che, in caso di chiusura totale della regione, supermercati e farmacie “rimarranno sempre aperti, anche in caso di chiusura di tutto il resto delle attività produttive”, quindi “non c’è nessuna necessità di mettersi in coda”.

10 marzo, 2020