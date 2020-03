Chiusi mercati e aree verdi, vietato lo sport all’aperto

Coronavirus - Vitorchiano - I provvedimenti del comune - Tutti i numeri da chiamare per consegne a domicilio, assistenza e informazioni

Condividi la notizia:











Vitorchiano – Riceviamo e pubblichiamo – Il comune di Vitorchiano è attivo e in prima linea per venire incontro esigenze dei cittadini in questo difficile momento dell’emergenza Covid-19.

L’amministrazione continua a chiedere a tutta la cittadinanza la massima collaborazione per una corretta gestione dell’emergenza e mette in atto le misure indispensabili per limitare il contagio.

Dopo aver disposto fino al 25 marzo la chiusura del cimitero, fino al 3 aprile resteranno chiusi i tre mercati attivi in paese e le aree verdi comunali. Disposto inoltre il il divieto di fare sport e attività motoria all’aperto negli spazi pubblici. Pratica sportiva e attività motorie potranno essere svolte esclusivamente previo certificato medico che ne attesti la necessità.

L’uscita con gli animali domestici è consentita soltanto nelle vicinanze della propria abitazione e per il tempo strettamente necessario. Tali provvedimenti, condivisi con gli operatori interessati e con la cittadinanza, hanno lo scopo di tutelare la salute pubblica, evitare ogni spostamento delle persone fisiche nel territorio comunale, limitare il rischio di assembramenti di persone e contenere il diffondersi del coronavirus. Ovviamente le date indicate potranno essere prorogate in base ai prossimi sviluppi.

“Per superare questo difficile momento – dichiara il sindaco Ruggero Grassotti – è necessaria la massima responsabilità da parte di tutti. Il miglior modo per contrastare il contagio è rispettare rigorosamente le regole. Rimanete in casa e uscite soltanto per le situazioni di stretta necessità, seguendo le norme e le indicazioni prescritte. Alcune regioni italiane stanno vivendo giornate drammatiche, ai nostri cari connazionali giunga la nostra vicinanza. Dobbiamo rispettare le regole anche e soprattutto per chi ogni giorno rischia la vita”.

In aiuto delle persone fragili, l’amministrazione ha istituito un servizio di assistenza continua: attivato il servizio telefonico diretto con l’assistente sociale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì con orario 9-12, chiamando il numero 0761.373722.

La consegna dei medicinali a domicilio è disponibile chiamando il numero 3925550283 e sarà svolta in condizioni di sicurezza dai volontari del gruppo comunale di protezione civile. Le mascherine indossate dai volontari sono state donate dalla Sartoria Vitorchiano di Micaela Contu.

Queste invece le attività che effettuano consegna a domicilio di generi alimentari: Forno Bigioni 0761371137; alimentari De Felicis Rosella 0761371411; macelleria Pampana (carne, preparati cotti e pronti a cuocere) 0761373499 – 3391924944; alimentari Attilio Cempanari 0761370026; Cristina’s Cook (pasta fresca artigianale e generi alimentari) 0761373078; La Fattoria di Vitorchiano di Enrico Delle Monache (uova e prodotti di stagione) 3332068832; emporio alimentare Zafferano – Eat & Meet Delicatessen 0761370990.

Il comune ha provveduto alla disinfezione dell’intero centro storico, a cui si affiancano pulizia e sanificazione delle strade del territorio di Vitorchiano, già attive dalla scorsa settimana, durante lo spazzamento meccanizzato ordinario. Massima attenzione a rispettare i divieti di sosta per facilitare il lavoro degli operai.

Attivato inoltre dalla prossima settimana un servizio di pulizia e sanificazione ad alta frequenza in tutte le aree di maggior transito, quali le aree pubbliche in prossimità di servizi essenziali e attività commerciali sempre aperte. Restano attivi i servizi a domicilio per ritiro rifiuti ingombranti (a pagamento e su appuntamento), sfalci d’erba e ramaglie (per informazioni consultare il sito del comune di Vitorchiano o la pagina Facebook del comune, oppure contattare ufficio tributi fax 0761373737 mail v.egidi@comune.vitorchiano.vt.it – e.basili@comune.vitorchiano.vt.it).

“Colgo l’occasione – conclude Grassotti – per ringraziare tutti i lavoratori che in questi giorni con il loro impegno quotidiano, e sicuramente con maggiore rischio per la propria salute, ci garantiscono i servizi di base. Si tratta dei dipendenti comunali, degli operatori sanitari, delle forze dell’ordine, degli addetti al ritiro dei rifiuti e dei privati che con le loro attività garantiscono gli approvvigionamenti dei beni di prima necessità. Un grande ringraziamento inoltre ai volontari della Protezione Civile di Vitorchiano che da alcuni giorni si adoperano per consegnare a domicilio medicinali ai nostri anziani e persone fragili. Nessuno può affrontare questa situazione con leggerezza, il singolo comportamento può rendere vano lo sforzo di tutti gli altri. Siamo tutti importanti per la comunità e ognuno deve fare la sua parte. I servizi essenziali del comune, grazie al lavoro prezioso di tutti i dipendenti, continuano ad essere garantiti e gli uffici comunali sono attivi telefonicamente per rispondere a tutte le esigenze dei cittadini”.

Comune di Vitorchiano

Condividi la notizia:











21 marzo, 2020