A Civitavecchia sei nuovi positivi, finora sono 136

Coronavirus - Nella Asl Roma4 morte due donne di 83 e 80 anni

Condividi la notizia:











Civitavecchia РSei persone positive oggi al Coronavirus a Civitavecchia. Nei comuni che fanno parte della Asl Roma 4 i nuovi contagiati sono 22, compresi quelli della città portuale.

Gli altri come fanno sapere dall’azienda sanitaria, sono stati registrati 1 ad Allumiere, 4 a Ladispoli, 2 a Bracciano, 3 a Cerveteri, 1 a Riano, 1 a Mazzano, 2 a Fiano, 1 a Sacrofano e 1 a Manziana.

“Sono avvenuti 2 decessi, riguardano una donna di 83 anni di Santa Marinella e una donna di 80 anni di Cerveteri.

Sono stati effettuati nelle ultime 24 ore, 33 tamponi, 2222 persone sono in sorveglianza, mentre 1144 sono uscite dalla sorveglianza”.

Il totale finora riscontrato per ogni comune è il seguente :

Allumiere: 6 positivi riscontrati di cui 2 decessi per un totale di 4 positivi

Anguillara: 10

Bracciano: 10 positivi di cui un guarito per un totale di 9 positivi

Campagnano: 5

Canale M: 7

Capena: 3 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 2 positivi

Cerveteri: 25 positivi riscontrati di cui 2 decessi per un totale di 23 positivi

Civitavecchia: 136 positivi riscontrati di cui 2 guariti e 13 decessi per un totale di 121 positivi

Fiano R: 7

Formello: 4

Ladispoli: 24 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 23 positivi

Manziana: 24

Mazzano: 1

Morlupo: 1

Riano: 1

Sacrofano: 22

Sant’Oreste: 1

Santa Marinella: 15 positivi riscontrati di cui un decesso per un totale di 14 positivi

Tolfa: 7 positivi riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 6 positivi

Condividi la notizia:











30 marzo, 2020