Cna, corso per esperti nello sviluppo di nuovi servizi in agricoltura

Viterbo - Le iscrizioni entro il 20 marzo

Condividi la notizia:











Viterbo – L’offerta formativa di Cna sostenibile guarda alle trasformazioni in atto in agricoltura. In programma, con partenza in primavera, c’è infatti un corso di qualifica gratuito (con indennità di frequenza) per “tecnico esperto nella gestione dei servizi di agricoltura sociale e multifunzionale”: un’opportunità per disoccupati in possesso del diploma di Scuola media superiore residenti nel Lazio.

Le domande di ammissione devono essere presentate entro il prossimo 20 marzo. Subito dopo, sarà effettuata una selezione, poiché potranno partecipare solamente 15 allievi.

Il corso, previsto dal progetto “Green jobs”, avrà una durata di 615 ore: 400 in aula, nella sede di Viterbo, 200 di stage presso le imprese del settore e 15 di accompagnamento al lavoro.

Perché è interessante questa proposta di formazione? Lo spiega Francesca Durastanti, laurea nella facoltà di agraria dell’Università degli studi della Tuscia e master in agricoltura etico sociale, esperta in agricoltura multifunzionale e sociale, docente del corso: “Il settore agricolo sta cambiando. Oggi l’azienda agricola è vista non solo come produttrice di beni alimentari, ma sempre di più come attore capace di costruire servizi nel territorio. Soprattutto le imprese guidate da giovani stanno investendo nel creare progetti e alleanze con soggetti diversi per promuovere il turismo, l’educazione in natura, l’enogastronomia, la vendita diretta, i servizi alla persona, per esempio l’agrinido, o le attività di sostegno per le persone con difficoltà. Acquisire le conoscenze per accompagnare le imprese agricole in questi nuovi progetti può sicuramente essere un’opportunità”.

Si aprono, insomma, nuovi percorsi lavorativi.

Gli interessati possono anche partecipare all’incontro informativo con Francesca Durastanti fissato per venerdì 13 marzo, dalle 14,30 alle 15,30, nella sede di Cna sostenibile.

Condividi la notizia:











6 marzo, 2020