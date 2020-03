CNA Sostenibile forma i lavoratori del futuro

Economia - Info Day il 13 marzo per presentare i nuovi corsi di qualifica gratuiti - Un’opportunità per i disoccupati con diploma di Scuola media superiore

Viterbo – sponsorizzato – L’offerta formativa rivolta da CNA Sostenibile ai senza lavoro è, ancora una volta, in sintonia con i processi di innovazione che investono ormai tutti i settori economici e che esigono figure professionali con nuove competenze.

Si parte, questa primavera, con tre corsi gratuiti, che fanno riferimento ai progetti “Green jobs” e “Smart factory”, aperti a disoccupati residenti nel Lazio, in possesso del diploma di Scuola media superiore: il primo consentirà di conseguire la qualifica di “tecnico esperto nella gestione dei servizi di agricoltura sociale e multifunzionale”; il secondo, quella di “progettista di interventi di sviluppo rurale multifunzionale e sostenibile”; l’altra qualifica sarà, infine, di “tecnico per lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie e processi innovativi per il digital manufacturing”.

Possono essere già presentate le domande di ammissione: sarà effettuata una selezione, poiché i primi due corsi sono riservati, ciascuno, a 15 allievi (per una durata di 615 ore tra teoria, stage e accompagnamento) e il terzo a 16 (per 585 ore, articolate sempre in tre fasi). Aggiungiamo che è prevista una indennità di frequenza.

Intanto, per spiegare, nel dettaglio, che tipo di competenze matureranno coloro che frequenteranno i corsi e quali opportunità professionali potranno aprirsi per chi conseguirà l’attestato, CNA Sostenibile ha voluto organizzare, per venerdì 13 marzo, nelle aule della propria sede di Viterbo (in via dell’Industria snc – località Poggino), un evento a carattere informativo – Info Day -, che vedrà come relatori due docenti.

Dalle ore 14,30 alle 15,30, Francesca Durastanti, esperta in agricoltura sociale e multifunzionale, parlerà di “Green jobs. Le nuove frontiere dell’agricoltura”.

Seguirà, fino alle 16,30, l’intervento di Stefano Capezzone, presidente del Gruppo Fastal-Blu Sistemi, su “Smart factory. Nuove tecnologie nei processi produttivi: il digital manufacturing nelle piccole e medie imprese”.

La decisione di dedicare una giornata alla presentazione dei tre percorsi, è nata dalla considerazione che si tratta di un’offerta di alta qualità che risponde appieno al bisogno di tecnici preparati in settori chiave dell’economia alle prese con sfide inedite e che è dunque necessaria una diffusa informazione. Tanto più che sarà possibile contare sul contributo di due esperti molto qualificati.

Durastanti, laurea presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Tuscia e master in Agricoltura Etico Sociale, collabora con Cooperative sociali, Enti di ricerca e Agenzie regionali e con il mondo socio-sanitario per progetti che utilizzano l’agricoltura come forma di terapia e di avvio al lavoro, con l’obiettivo “di sostenere e favorire – sono le sue parole – lo sviluppo della qualità, intesa sia come produzione e servizi ma anche come promozione e nella costruzione di percorsi in grado di far emergere la qualità (o le diverse qualità) di persone e di territori”.

Capezzone, ingegnere elettronico, con una vasta esperienza come manager di aziende nel settore Ict, fa parte di un Gruppo leader nella consulenza e nello sviluppo di soluzioni software, program e project management; collabora altresì con l’Associazione Roma Makers, che gestisce il primo FabLab della Capitale. Un impegno, il suo, volto a “rendere accessibili le nuove tecnologie a un vasto pubblico. Solo abbattendo le barriere che mantengono alto il costo di ingresso verso le nuove tecnologie, è possibile – sostiene – creare innovazione sociale e migliorare la qualità della vita in una nazione”.

Sono invitati a partecipare all’incontro (che è ovviamente gratuito) tutti coloro che sono interessati a conoscere, e a cogliere, le opportunità formative a disposizione di chi vuole accrescere le proprie competenze per avere maggiori chance nel mondo del lavoro.

Info: Area Orientamento, Formazione e Lavoro di CNA Sostenibile. Telefono 0761.1768398 – 1768301. Sito internet: cnasostenibile.it. E-mail: formazione@cnasostenibile.it.

4 marzo, 2020