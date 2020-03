Cocaina nella casa dove sta scontando una condanna per spaccio, confermati i domiciliari

Viterbo - Durante una perquisizione i carabinieri del Norm gli hanno trovato tredici grammi di stupefacente

Condividi la notizia:











Viterbo – (sil.co.) – Resta agli arresti domiciliari il presunto spacciatore 38enne d’origine tunisina residente nel centro storico del capoluogo trovato in possesso di 13 grammi di cocaina dai carabinieri del Norm che, insospettiti, lo scorso 5 marzo, hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’abitazione dove stava già scontando una pena “casalinga” in seguito a una precedente condanna per spaccio di stupefacenti.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile a cui era gia noto, da diversi giorni lo attenzionavano e giovedi pomeriggio hanno deciso di perquisire la sua abitazione, trovando circa 13 grammi di cocaina suddivisa in dosi, oltre al materiale per il confezionamento.

Sabato mattina il 38enne è comparso davanti al giudice Giacomo Autizi che, convalidando l’arresto, ha applicato all’indagato, difeso dall’avvocato Remigio Sicilia, la misura cautelare degli arresti domiciliari.

– Spaccio di cocaina, un arresto

Condividi la notizia:











10 marzo, 2020