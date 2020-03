Coldiretti, Pasquali e Pacifici incontrano Arena per la campagna #MangiaItaliano

Viterbo - Il direttore e il presidente in visita al sindaco che commenta: "Siamo al fianco dei coltivatori diretti e delle associazioni di categoria"

Viterbo – Prosegue la campagna #MangiaItaliano lanciata da Coldiretti, Campagna Amica e Terranostra.

Pasquali e Pacifici, rispettivamente direttore e presidente di Coldiretti Viterbo, nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo, hanno incontrato il sindaco di Viterbo Arena e l’assessora all’Agricoltura Salcini.

“E’ stato un primo confronto molto utile dove abbiamo condiviso la necessità di un lavoro comune volto al sostegno delle aziende agricole del territorio – commenta il direttore Pasquali – soprattutto in questo particolare momento, dove tutto sembra girare attorno al coronavirus. Un ulteriore macigno che rischia di aggravare ancor di più la situazione già molto difficile delle tante aziende agricole presenti nel territorio. Oggi, come non mai, è fondamentale unire le forze per dire tutti #MangiaItaliano, a difesa del nostro Made in Italy e di tutto l’agroalimentare italiano”.

“C’è una forte volontà a collaborare e a condividere iniziative comuni per la salvaguardia e lo sviluppo del settore agricolo” prosegue l’assessora Salcini.

“L’amministrazione comunale è al fianco dei coltivatori diretti e delle associazioni di categoria che lavorano per tutelarli – continua il sindaco Arena –. In un difficile momento per l’economia e l’occupazione è interesse di tutti promuovere e sostenere le produzioni di qualità“.

“L’Italia è in un momento difficile – conclude il presidente Pacifici – tutto viene messo in discussione. Ma non possono andare in discussione i nostri valori, la nostra tradizione e il nostro cibo. Quando sappiamo da dove viene e chi lo produce, non possiamo sbagliarci! Ed allora non ci resta che dire ‘#MangiaItaliano’, oltre agli agricoltori aiuterai il tuo paese”.

5 marzo, 2020