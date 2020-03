Collane, gioielli, orologi dentro la federa di un cuscino…

Terni - Era stata abbandonata in un campo dopo un furto - Ritrovata dai carabinieri

Terni – I gioielli rubati nascosti nella federa di un cuscino.

Li hanno ritrovati i carabinieri di Ficulle (Terni). La federa era stata lasciata per terra in un campo.

“L’improvvisato involucro – spiegano i carabinieri in un comunicato – non era altro che il contenitore di fortuna di vari orologi, collane e altri oggetti di bigiotteria che, come verificato dai militari dopo una serie di accertamenti in zona, erano il bottino di un furto perpetrato poco prima ai danni di una abitazione non distante”.

La refurtiva, sui duemila euro, è stata riconsegnata alla proprietaria. “È importante – conclude la nota dei carabinieri – provvedere a una continua rimodulazione degli orari e degli specifici compiti assegnati agli equipaggi, in maniera tale da renderli visibili mantenendo sia un efficace controllo del territorio, atto a garantire un alto livello di sicurezza reale, ma anche a rafforzare nella popolazione il livello della sicurezza percepita“.

7 marzo, 2020