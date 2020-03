“C’è dietro il calcioscommesse” e la Viterbese lo denuncia

Sport - Calcio - Serie C - Il club gialloblù a seguito di un commento su Facebook, che ha ipotizzato la combine per il match contro il Rieti

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – “E’ chiaro che ci sia dietro il calcioscommesse. Non farò i nomi, ma un paio di ragazzi in particolare lo sapevano già. Mi era stato detto di giocarmi il due del Rieti”. E poi: “Quello che ho scritto mi è stato detto da due giovani calciatori della Viterbese durante una serata passata insieme in un ristorante di Anguillara Sabazia”.

Accuse gravissime da parte di un utente di Facebook, sulla pagina ufficiale del club gialloblù al termine del match giocato al Rocchi e perso 1-0 contro gli amarantocelesti.

La società si è subito attivata e in mattinata è stata sporta una denuncia contro il profilo social in questione.

“La Viterbese – si legge nella nota diffusa dalla società – comunica di aver denunciato agli organi competenti quanto emerso dai commenti e dalle frasi riguardanti la gara Viterbese – Rieti, disputata ieri, pubblicate espressamente da un utente sulla nostra pagina Facebook ufficiale”.

Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











9 marzo, 2020