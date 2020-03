“Il comune ha approvato la mia proposta di intitolare una via ai Martiri delle Foibe”

Barbarano Romano - L'annuncio di Giovanni Congedi, consigliere comunale della Lega

Barbarano Romano – Riceviamo e pubblichiamo – Il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha definito le foibe in una recente intervista “una sciagura alla quale non fu dato il dovuto rilievo”.

Queste parole ci fanno rendere conto quanto sia importante per le nostre comunità non dimenticare il dramma di uomini e donne italiani trucidati solo per essere tali.

Il comune di Barbarano Romano ha approvato mia la proposta di intitolare una via ai Martiri delle Foibe. La mia iniziativa è per un perenne ricordo di quella tragedia e testimonianza che deve essere memoria storica per tutti i cittadini italiani.

Giovanni Congedi

Consigliere comunale Lega

5 marzo, 2020