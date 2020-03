Il comune di Castel Sant’Elia crea una sezione per gli aggiornamenti sul Coronavirus

Cronaca - Nella pagina tutte le regole di comportamento e di aperture dei locali

Castel Sant’Elia – Riceviamo e pubblichiamo – Segnaliamo questo link: www.comune.castelsantelia.vt.it/servizi-ai-cittadini/130-coronavirus/

In questa sezione della pagina web del comune potrete trovare tutte le informazioni utili in merito al Covid-19.

In particolare:

Regole di comportamento

Regole di apertura negozi

Ordinanza comunale per chiusura uffici comunali al pubblico

Ordinanza regionale

Decreti ministeriali dell’8 e 9 marzo 2020

Autocertificazione per uscire per comprovati motivi (salute, acquisto beni di necessità, lavoro)

Ogni aggiornamento verrà sempre allegato e menzionato in quest’apposita pagina.

Segreteria comune di Castel Sant’Elia

10 marzo, 2020