Coronavirus, chiusa anche la moschea di via Garbini

Viterbo - Coronavirus - Lo comunica il presidente del centro culturale islamico Mohamed Kdib

Viterbo – (dan.ca.) – Ha chiuso anche la moschea di Viterbo in via Garbini. La causa, sempre la stessa. Il Covid-19.

“Al fine di contrastare del Coronavirus – sta scritto nella comunicazione diffusa l’altro ieri dal presidente della comunità islamica, Mohamed Kdib – in linea con quanto previsto dal governo italiano e in ottemperanza al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 recante le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il centro culturale islamico di Viterbo comunica la sospensione di tutte le attività del centro islamico fino al 15 marzo”.

Sospese quindi la preghiera del venerdì e le lezioni d’arabo della domenica. “Sarà comunque possibile – conclude Kdib contattato telefonicamente – sempre nel rispetto di quanto previsto dai decreti del governo, venire in moschea per la preghiera individuale”.

6 marzo, 2020