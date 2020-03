Emergenza Coronavirus - Per garantire a tutti la possibilità di fare la spesa in assoluta sicurezza e quindi evitando ogni forma di assembramento

Viterbo – sponsorizzato – CONAD Vetralla e Orte continuano l’apertura fino a mezzanotte.

In un momento di emergenza come questo che stiamo vivendo, in cui è necessario garantire a tutti la possibilità di fare la spesa in assoluta sicurezza e quindi evitando ogni forma di assembramento, i supermercati Conad di Vetralla e Orte proseguono l’apertura fino alle 24.

In questa maniera è possibile evitare l’eccessivo affollamento accedendo ai supermercati anche in fasce orarie solitamente meno frequentate.

Stiamo lavorando per garantire un approvvigionamento costante e continuo per tutto il periodo di crisi, nel pieno rispetto delle norme emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Abbiamo a cuore la salute dei nostri dipendenti e dei nostri clienti per questo chiediamo vivamente ai clienti di attenersi scrupolosamente alle indicazioni e richieste che vengono fornite all’ingresso.

Solo così avremo una migliore efficacia per tutti noi.

Grazie.

Conad Vetralla Via Eugenio IV

Conad Orte Via Amerina

12 marzo, 2020