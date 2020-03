Confesercenti, nuovo sportello dedicato all’assistenza

Coronavirus - Per una corretta applicazione dei provvedimenti emanati dall'ultimo decreto

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Confesercenti al fine di fornire informazione e assistenza alle imprese in questa fase straordinaria e di emergenza, causata da Codiv-19, ma anche per una corretta applicazione dei provvedimenti emanati con il decreto ministeriale dpcm del 9 marzo – visto il decreto-legge 23 febbraio, numero 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabile sull’intero territorio nazionele e anche disposizioni in materia della regione Lazio.

La Confesercenti di Viterbo ha predisposto uno sportello dedicato per informazioni e assistenza alle imprese per una corretta applicazione dei provvedimenti emanati con l’ultimo decreto, ma anche per assistere associati, utenti e cittadini tutti per le normali funzioni e gestioni di pratiche relative al fisco e tributi, patronato, Caf, lavoro, credito, corsi obbligatori e settoriali.

Gli uffici sono a disposizione dal lunedi al giovedi per chiarire qualsiasi tipo di domanda inerente il nuovo decreto Covid-19 , chiamando il numero 07611878302 e per email a info@confesercentiviterbo.it, per tutti gli altri servizi svolti da Confesercenti Viterbo, quali Caf, patronato, settore contabile/amministrativo e settore paghe, al fine di evitare spostamenti inutili dalla propria abitazione, per eventuali appuntamenti ed urgenze si prega di contattare il numero 07611878303 e per email amministrazione.confesercentivt@gmail.com. Per questioni sindacali rivolgersi al numero 07611878301.

Confesercenti

10 marzo, 2020