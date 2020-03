Napoli - Il ragazzo è stato colpito al torace e alla testa

Napoli – Conflitto a fuoco nella notte, ucciso 15enne.

E’ successo a Napoli: da quanto si apprende, il ragazzo è stato ferito alla testa e al torace.

Soccorso da un’ambulanza del 118 in via Generale Giordano Orsini, nella zona di Santa Lucia, è poi morto in ospedale, dopo essere stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.

All’alba, pare che i parenti del 15enne abbiano invaso e devastato il pronto soccorso del Vecchio Pellegrini.

Sul posto, sono arrivati gli agenti di polizia, con il pronto soccorso che è stato chiuso.

1 marzo, 2020