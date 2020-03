“Consegnate oltre 31mila mascherine Ffp2 e domani altre 30mila”

Regione Lazio - Coronavirus - Lo fa sapere l'assessore D'Amato: "Nel fine settimana aspettiamo un carico da un milione"

Roma – “Si sta facendo uno sforzo senza precedenti per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza. Oggi sono state consegnate 31.450 mascherine FFP2 e domani sono in consegna ulteriori 30 mila. Nel fine settimana aspettiamo un carico da 1 milione.

La Regione Lazio è tra le Regioni italiane ad aver effettuato il maggior numero di tamponi in relazione ai casi di positività, circa 20 mila tamponi di cui in media il 20% al personale sanitario.

Abbiamo adottato ieri le nuove direttive per la sorveglianza degli operatori sanitari, con l’indicazione di effettuare il test diagnostico su soggetti ad alto rischio a seguito della valutazione del rischio di esposizione secondo l’Oms. Sono state adottate tutte le massime misure consentite”.

Lo dichiara l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

24 marzo, 2020