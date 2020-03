I consiglieri di Idee chiare devolvono le indennità alle imprese

Orte - Accolta la richiesta dell'assessora Fuselli per aiutare chi è colpito dall'emergenza Coronavirus

Condividi la notizia:











Orte – Riceviamo e pubblichiamo – I consiglieri del gruppo Idee chiare, Dino Primieri e Roberta Savoia, accolgono la richiesta avanzata dall’assessore Fuselli per la devoluzione delle indennità di presenza dei consiglieri a tutela dei concittadini che hanno dovuto sospendere le loro attività.

Per questo hanno comunicato la volontà di devolvere gli emolumenti relativi ai gettoni di presenza dei cinque anni della consiliatura 2016-2021, al sostegno delle imprese e attività locali che si trovano ad affrontare una crisi economica senza precedenti.

E’ un momento difficilissimo per tutti e non è ancora ben chiaro quale sarà l’impatto economico che questa emergenza sanitaria avrà sulla nostra economia locale. Quello che sappiamo con certezza è che sarà necessario il contributo di tutta la comunità per superare le difficoltà. Ed è per questo che dovremo tutti impegnarci per far “rialzare le serrande” della nostra cittadina.

Solo partendo da questo presupposto è possibile pensare ed affermare oggi che domani “andrà tutto bene”.

Idee chiare Orte

Condividi la notizia:











20 marzo, 2020