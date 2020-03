Viterbo - Coronavirus - Fino al 22 marzo

Viterbo – Chiuso il consorzio biblioteche in via precauzionale. Fino al 22 marzo, per la situazione determinata dal Coronavirus.

È lo stesso consorzio a dare la notizia: “Fino al 22 di marzo prossimo, in via del tutto precauzionale, il Consorzio biblioteche resterà chiuso al pubblico.

Tutte le attività e gli eventi in programma sono dunque spostati a data da destinarsi”.

4 marzo, 2020