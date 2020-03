Viterbo - Comune - L'amministrazione Arena istituisce un capitolo in bilancio che poi dovrà essere approvato

Viterbo – L’assessore Enrico Maria Contardo: “500mila euro per l’emergenza Coronavirus”. L’amministrazione Arena istituisce un capitolo in bilancio.

“Sono stati fatti – dice Contardo – ulteriori tagli al bilancio, che era quasi completo, e li abbiamo messi in un capitolo che si chiama ‘Emergenza Coronavirus‘ da usare per le varie necessità che saranno legate a questa problematica”.

Una decisione arrivata la scorsa settimana. “Ci siamo incontrati col sindaco, i capigruppo di maggioranza e il ragioniere capo e, mantenendoci a debita distanza nella sala del consiglio comunale, abbiamo chiuso il bilancio, facendo ulteriori tagli da cui sono venuti fuori 500mila euro da poter assegnare ai vari settori. Data l’emergenza, invece, abbiamo pensato di fare questo capitolo.

I fondi saranno utilizzabili non appena il bilancio verrà approvato, perché è un capitolo che non esiste nel piano triennale e andrà fatto”.

In settimana, verrà portato in giunta: “anche una volta finita l’emergenza, potrebbero servire per aiuti alle imprese”.

Una giunta che, ai tempi del Coronavirus, sarà particolare: “ci si riunisce tramite un sistema telefonico da casa. In comune, praticamente, non c’è nessuno perché, seguendo le direttive dei decreti ministeriali, il personale è stato messo in ferie, lavora con lo smart working oppure si alterna”.

23 marzo, 2020