Coronavirus, oltre 180 persone in isolamento tra studenti e cittadini della Tuscia

Viterbo - Due casi al vaglio per accertarne la positività in via definitiva - Le postazioni di terapia intensiva attivate per il Covid-19 entro pochi giorni saliranno a sei

Condividi la notizia:











Viterbo – Coronavirus, rimangono 5 i casi accertati e ufficiali di positività. In isolamento, tra studenti e cittadini, oltre 180 persone. Ma niente di preoccupante, si tratta solo di misure precauzionali.

Due casi di positività sarebbero al vaglio dei sanitari per una eventuale verifica definitiva. 23 i tamponi eseguiti dall’ospedale di Belcolle. Nessuna quarantena invece per i dipendenti Asl, come ha spiegato ieri a Tusciaweb la direttrice generale Daniela Donetti.

In autoisolamento precauzionale fiduciario in casa sarebbero 89 persone, 98 sono gli studenti di via Cardarelli. Rinchuisi nella casa dello studente. Si tratta di persone che possono avere avuto contatti con casi positivi. Tra questi ci sarebbero anche alcuni sanitari.

Le postazioni di terapia intensiva per il Coronavirus attivati all’ospedale di Belcolle sono due ma entro pochi giorni saliranno a sei, oltre ai dodici già esistenti utilizzati per la normale routine.

Intanto su Facebook e sui social continuano a girare fake news. Ieri è stato pubblicato un post che annunciava un caso positivo a Civita Castella. Subito smentito e cancellato. Va ricordato che chi mette in giro informazioni di questo tipo rischia di essere indagato per procurato allarme.

Condividi la notizia:











8 marzo, 2020